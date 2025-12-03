Murió reconocido cantante de 35 años en accidente de tránsito: esto se sabe

El mundo de la música en Ecuador está de luto tras conocerse la muerte de Anthony Morocho, reconocido artista de 35 años, quien perdió la vida en un grave accidente de tránsito registrado el pasado 30 de octubre en la vía Riobamba–Ambato, en la provincia de Chimborazo.

De acuerdo con los primeros reportes, en el siniestro estuvieron involucrados un vehículo particular y un camión. El automóvil en el que se movilizaba el cantante quedó completamente destrozado, y aunque las autoridades aún no han revelado las causas exactas del choque, confirmaron que la única víctima fatal fue Morocho.

Conocido artísticamente como 'El Príncipe del Popular Pop' y también llamado por muchos 'El Justin Bieber ecuatoriano', el artista había ganado un lugar en la escena musical gracias a su voz y a su talento como bailarín, faceta que inicialmente lo llevó a colaborar con figuras destacadas del entretenimiento en su país.

Tras iniciar su carrera como coreógrafo, Morocho dio el salto al canto, logrando reconocimiento con temas como 'Te amo', 'Amigo amigo', 'Pásenme un trago' y 'Hoy tengo ganas de ti'. Su estilo juvenil y su presencia en redes sociales también le permitieron conectar con un público cada vez más amplio.



La noticia de su muerte generó conmoción entre familiares, amigos y seguidores, quienes inundaron las plataformas digitales con mensajes de dolor y despedida. Su última publicación en Instagram, hecha cuatro días antes del accidente, llamó aún más la atención: un video acompañado del mensaje “¿Te gustó mi caída? Pues siéntate en primera fila”.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido, el público recuerda al artista por su energía en el escenario y por la huella que deja en la música popular ecuatoriana.

