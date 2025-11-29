En vivo
Capturan en Ecuador a hombre con gran cantidad de explosivos procedentes de Perú: iba a Colombia

Capturan en Ecuador a hombre con gran cantidad de explosivos procedentes de Perú: iba a Colombia

Al hombre se le incautó emulsión encartuchada que está clasificado como "explosivo inestable y de alta peligrosidad".

Capturan en Perú a hombre con gran cantidad de explosivos procedentes de Perú: iba a Colombia
Foto: X @JohnReimberg
Por: EFE
Actualizado: 29 de nov, 2025

