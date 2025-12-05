En vivo
Blu Radio  / Judicial  / El debate jurídico sobre tutela con la que el general (r) Palomino busca tumbar orden de captura

El debate jurídico sobre tutela con la que el general (r) Palomino busca tumbar orden de captura

El Magistrado Jorge Caldas le pidió a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, rechazar la tutela que interpuso la defensa del general (r) Rodolfo Palomino para revocar la orden de captura en su contra tras la condena de 7 años de prisión proferida por el alto tribunal.

