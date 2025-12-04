En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema Justicia condena a siete años de cárcel al general (r) Rodolfo Palomino

Corte Suprema Justicia condena a siete años de cárcel al general (r) Rodolfo Palomino

La Corte Suprema ratificó la condena por el delito de tráfico de influencias de servidor público que le impone prisión por siete años y lo inhabilita como servidor público por nueve. Palomino apeló el fallo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad