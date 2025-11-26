En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Revelan el lugar donde será recluido el general (r) Rodolfo Palomino

Revelan el lugar donde será recluido el general (r) Rodolfo Palomino

Palomino deberá cumplir una condena de siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad