Revelan el lugar donde será recluido el general (r) Rodolfo Palomino

El general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, será recluido en la Escuela de Postgrados de la Policía, CESPO (Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional), en Bogotá. El Inpec expidió la boleta de reclusión en las últimas horas, luego de su captura el lunes por orden de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Palomino deberá cumplir una condena de siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias, al intervenir —según el fallo— para solicitarle a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Tras la decisión de la Corte, el exoficial se presentó voluntariamente ante el CTI y publicó un mensaje en su cuenta de X:

Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI (...) Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia Dijo.

Aunque la Sala de Primera Instancia ordenó su captura, la decisión no fue unánime. El magistrado Jorge Caldas, quien fue ponente del fallo, presentó un salvamento parcial de voto contra la orden de detención inmediata.



Caldas sostuvo que existían fundamentos jurídicos para esperar la ejecutoria de la sentencia y citó, entre otros argumentos, la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional. También expresó preocupación por la situación familiar del general (r).

El magistrado destacó que Palomino recientemente perdió a su hijo y tiene a su cuidado dos nietos menores de edad, lo que —aunque no configura la figura de padre cabeza de familia— constituye un hecho que, según dijo, debía ser considerado al evaluar la necesidad de la captura inmediata.

El próximo 4 de diciembre se realizará la audiencia en la que se leerá la sentencia completa contra el general (r) Rodolfo Palomino, mientras avanza su proceso de reclusión en el CESPO.