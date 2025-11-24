En vivo
Capturado el general (r) Rodolfo Palomino, condenado por tráfico de influencias

Capturado el general (r) Rodolfo Palomino, condenado por tráfico de influencias

Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

