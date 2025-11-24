Capturado el general (r) Rodolfo Palomino, condenado por tráfico de influencias

El general retirado Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, fue capturado en la mañana de este lunes, luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenara a siete años y un día de prisión como autor del delito de tráfico de influencias de servidor público.

Según el fallo, Palomino habría intervenido de manera irregular para solicitar a la entonces fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño la suspensión de la orden de captura que pesaba sobre Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Actualmente, el exoficial se encuentra en las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites correspondientes a su reclusión.

La decisión judicial generó discusión dentro del propio alto tribunal. Aunque el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera fue el ponente de la condena, presentó un salvamento parcial de voto en el que cuestionó la orden de captura inmediata dictada por la Sala mayoritaria. Según su postura, existían los presupuestos jurídicos para esperar a la ejecutoria de la sentencia, apoyándose en los criterios de la sentencia SU-220 de la Corte Constitucional.



En desarrollo.

