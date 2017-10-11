Publicidad

Rodolfo Palomino

  • General (r) Rodolfo Palomino
    General (r) Rodolfo Palomino
    Foto: AFP
    Judicial

    Corte Suprema de Justicia declara culpable a general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

    Gallo Restrepo era exintegrante de una junta ganadera que supuestamente había participado en la compra de más de 100 predios robados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de derecha desmovilizado en 2006.

  • General (r) Rodolfo Palomino
    General (r) Rodolfo Palomino
    Foto: AFP
    Judicial

    General (r) Rodolfo Palomino será condenado por tráfico de influencias

    El caso que llevará a su condena se remonta a 2014, cuando Palomino, siendo director de la Policía, visitó en su domicilio a la fiscal Sonia Lucero Velásquez.

  • Iván Andrés, el hijo del general Palomino.jpg
    Iván Andrés, el hijo del general Palomino //
    Foto: X @GeneralPalomino
    Nación

    ¿Quién era Iván Andrés, el hijo del general (r) Palomino?

    El general (r) Palomino informó la muerte de su hijo Iván Redes en redes sociales: "Un día triste para la familia, una perdida irreparable", dijo, que de inmediato recibió cientos de mensajes de apoyo.

  • Tragedia en la familia Palomino: falleció Iván Andrés, hijo del exdirector de la Policía Nacional de Colombia
    Tragedia en la familia Palomino: falleció Iván Andrés, hijo del exdirector de la Policía Nacional de Colombia
    Foto: AFP y @GeneralPalomino
    Sociedad

    Tragedia en la familia Palomino: falleció Iván Andrés, hijo del exdirector de la Policía Nacional

    Rodolfo Palomino anunció la partida de su primogénito, Iván Andrés Palomino, dejando una profunda tristeza en la familia y generando conmoción en la sociedad colombiana. Los detalles sobre la muerte de Iván Andrés Palomino son un enigma.

  • Accidente Palomino.jpg
    Accidente Palomino //
    Foto: Noticias Caracol
    Cundinamarca

    Video: momento exacto en el que carro atropella al general (r) Palomino mientras montaba bicicleta

    El accidente fue provocado por un vehículo azul que, al parecer, superó los límites de velocidad. El general (r) Rodolfo Palomino se recupera satisfactoriamente.

  • General (r) Rodolfo Palomino fue hospitalizado tras fuerte accidente mientras montaba bicicleta
    General (r) Rodolfo Palomino permanece en el hospital Central.
    Foto general (r) Palomino AFP / Foto del accidente tomado de Twitter
    Nación

    General (r) Rodolfo Palomino fue hospitalizado tras fuerte accidente mientras montaba bicicleta

    El accidente del exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino, se habría dado, al parecer, por la imprudencia de un conductor. El general esta siendo valorado en el Hospital de la Policía para descartar cualquier fractura.

  • General (r) Rodolfo Palomino
    General (r) Rodolfo Palomino
    Foto: AFP
    Nación

    Procuraduría dejó en firme la destitución e inhabilidad contra el general (r) Rodolfo Palomino

    Las sanciones al general (r) Rodolfo Palomino, y a otros comandantes de la institución, se produjeron tras grabación que probó presión a testigo que denunció acoso laboral y sexual en la institución.

  • General (r) Rodolfo Palomino
    General (r) Rodolfo Palomino
    Foto: AFP
    Nación

    Escándalo en la SAE: general (r) Palomino, dispuesto a desocupar predio de esmeraldero Pedro Orejas

    El general Palomino explicó que no sabía que la finca era de alias 'Pedro Orejas'.

  • RODOLFO HERNÁNDEZ.jpg
    BLU Radio. Rodolfo Hernández / Foto: suministrada
    Santanderes

    Pablo Felipe Robledo y Rodolfo Palomino, los nuevos apoyos que recibe Rodolfo Hernández

    El candidato presidencial sumó los apoyos del exdirector de la Policía y el exsuperintendente de Industria y Comercio.

  • BLU Radio, general Palomino / Foto: AFP
    BLU Radio, general Palomino / Foto: AFP
    GUILLERMO LEGARIA/AFP
    Judicial

    Corte Suprema precluye investigación contra Rodolfo Palomino por curso de ascenso

    La Corte Suprema decidió reabrir el caso, que ahora precluye, por lo que será la Sala Penal en segunda instancia que tome una decisión definitiva.

