Blu Radio Rodolfo Palomino
Rodolfo Palomino
-
Corte Suprema de Justicia declara culpable a general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias
Gallo Restrepo era exintegrante de una junta ganadera que supuestamente había participado en la compra de más de 100 predios robados por los hermanos Carlos y Vicente Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar de derecha desmovilizado en 2006.
-
General (r) Rodolfo Palomino será condenado por tráfico de influencias
El caso que llevará a su condena se remonta a 2014, cuando Palomino, siendo director de la Policía, visitó en su domicilio a la fiscal Sonia Lucero Velásquez.
-
¿Quién era Iván Andrés, el hijo del general (r) Palomino?
El general (r) Palomino informó la muerte de su hijo Iván Redes en redes sociales: "Un día triste para la familia, una perdida irreparable", dijo, que de inmediato recibió cientos de mensajes de apoyo.
-
Tragedia en la familia Palomino: falleció Iván Andrés, hijo del exdirector de la Policía Nacional
Rodolfo Palomino anunció la partida de su primogénito, Iván Andrés Palomino, dejando una profunda tristeza en la familia y generando conmoción en la sociedad colombiana. Los detalles sobre la muerte de Iván Andrés Palomino son un enigma.
-
Video: momento exacto en el que carro atropella al general (r) Palomino mientras montaba bicicleta
El accidente fue provocado por un vehículo azul que, al parecer, superó los límites de velocidad. El general (r) Rodolfo Palomino se recupera satisfactoriamente.
-
General (r) Rodolfo Palomino fue hospitalizado tras fuerte accidente mientras montaba bicicleta
El accidente del exdirector de la Policía, general Rodolfo Palomino, se habría dado, al parecer, por la imprudencia de un conductor. El general esta siendo valorado en el Hospital de la Policía para descartar cualquier fractura.
-
Procuraduría dejó en firme la destitución e inhabilidad contra el general (r) Rodolfo Palomino
Las sanciones al general (r) Rodolfo Palomino, y a otros comandantes de la institución, se produjeron tras grabación que probó presión a testigo que denunció acoso laboral y sexual en la institución.
-
Escándalo en la SAE: general (r) Palomino, dispuesto a desocupar predio de esmeraldero Pedro Orejas
El general Palomino explicó que no sabía que la finca era de alias 'Pedro Orejas'.
-
Pablo Felipe Robledo y Rodolfo Palomino, los nuevos apoyos que recibe Rodolfo Hernández
El candidato presidencial sumó los apoyos del exdirector de la Policía y el exsuperintendente de Industria y Comercio.
-
Corte Suprema precluye investigación contra Rodolfo Palomino por curso de ascenso
La Corte Suprema decidió reabrir el caso, que ahora precluye, por lo que será la Sala Penal en segunda instancia que tome una decisión definitiva.