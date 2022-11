Escándalo en la SAE: general (r) Palomino, dispuesto a desocupar predio de esmeraldero Pedro Orejas

El escándalo con la Sociedad de Activos Especiales inició cuando una empresa que tiene como representante legal al general (r) Rodolfo Palomino , logró obtener un contrato de arrendamiento por 8.000 millones de pesos en una finca que era del narcotraficante Pedro Nel Rincón Castillo, alias 'Pedro Orejas'.

Por esto, la SAE anunció que terminaría el contrato, porque dos altos funcionarios podrían estar involucrados en la presunta entrega irregular del inmueble al general (r) Palomino.

Publicidad

Sin embargo, este miércoles, el general explicó que por su parte no hubo ninguna irregularidad y que lo único que tienen ahí son sus vacas y que cuando haya que sacarlas lo hará.

“Aquí no vamos, de ninguna manera, estar pretendiendo hacer cómo jamás lo hemos hecho, hacer los indebido. Cuando la SAE lo considere se desocupará, las cosas como en derecho se deshacen como se han hecho”, señaló el general (r).

Recordemos que el extraditado alias 'Pedro Orejas' fue capturado durante la dirección de Palomino, no obstante, él asegura que no sabía que el predio era del esmeraldero. Dijo, además, que no conoce si hubo tráfico de influencias para tomar en arriendo esa finca y que no hizo ningún contrato con alguien distinto al Estado.

Publicidad

Escuche el podcast Emprenda, fallar y triunfar: