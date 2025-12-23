Lotería de la Cruz Roja, resultados del sorteo hoy miércoles 23 de diciembre de 2025

La suerte volvió a sonreírle a miles de colombianos con la realización del sorteo número 3133 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, celebrado el martes 23 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar continúa destacándose no solo por su atractivo plan de premios, sino también por su permanente aporte a causas humanitarias en distintas regiones del país, un sello que lo diferencia dentro del panorama de las loterías nacionales.

Premio Mayor del sorteo 3133

El número ganador del Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, fue el XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se convierte así en uno de los nuevos millonarios del país gracias a este reconocido sorteo.



Premios secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, el sorteo 3133 entregó una amplia variedad de premios secos, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes:

La entidad también difundió una imagen oficial con el listado completo de resultados, facilitando la verificación rápida y segura por parte de los jugadores.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. a través de los siguientes canales autorizados:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 311 5432, opción 0 o extensión 100

Para validar un billete, se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la información divulgada por estos medios oficiales.



Cómo reclamar los premios

Premio Mayor



Debe reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá, ubicada en la Avenida carrera 68 No. 68 B-31.

Premios secos



Pueden cobrarse tanto en los puntos de venta autorizados como en la sede principal.

Documentos requeridos



Billete o fracción original en buen estado

Cédula de ciudadanía vigente

Plazo para reclamar



Los premios deben reclamarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Deducciones legales del Premio Mayor

El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes:



Impuesto a ganadores (17 %): aproximadamente $1.190 millones

aproximadamente $1.190 millones Retención en la fuente (20 %), aplicada conforme a la base definida por la DIAN

Tras estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones, una cifra que, aun con descuentos, representa un cambio significativo en su vida.