Lotería de la Cruz Roja, resultados del sorteo hoy miércoles 23 de diciembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La suerte volvió a sonreírle a miles de colombianos con la realización del sorteo número 3133 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, celebrado el martes 23 de diciembre de 2025. Este tradicional juego de azar continúa destacándose no solo por su atractivo plan de premios, sino también por su permanente aporte a causas humanitarias en distintas regiones del país, un sello que lo diferencia dentro del panorama de las loterías nacionales.
El número ganador del Premio Mayor, por un total de $8.000 millones, fue el XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se convierte así en uno de los nuevos millonarios del país gracias a este reconocido sorteo.
Además del premio principal, el sorteo 3133 entregó una amplia variedad de premios secos, aumentando las oportunidades de ganar para los participantes:
La entidad también difundió una imagen oficial con el listado completo de resultados, facilitando la verificación rápida y segura por parte de los jugadores.
Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican todos los martes entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m. a través de los siguientes canales autorizados:
Para validar un billete, se recomienda comparar cuidadosamente número y serie con la información divulgada por estos medios oficiales.
Premio Mayor
Premios secos
Documentos requeridos
Plazo para reclamar
El ganador del Premio Mayor debe tener en cuenta los descuentos legales vigentes:
Tras estas deducciones, el monto neto estimado que recibirá el ganador será de $4.648 millones, una cifra que, aun con descuentos, representa un cambio significativo en su vida.