"Nequi lanza servicio que le dice cómo maneja su plata: así puede ahorrar buen dinero

En Colombia, las personas tienen una relación cada vez más cercana con el dinero. Desde la aparición de plataformas como Daviplata o Nequi, los usuarios controlan con mayor facilidad sus recursos, hacen transferencias y pagan servicios. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, cerca del 60 % de las operaciones monetarias en el país se realizan desde aplicaciones móviles. En ese escenario, Nequi lanzó una herramienta para que cada persona entienda cómo maneja su dinero.



Nequi le dice cómo maneja su plata

La plataforma presentó “Habla con tu plata”, una experiencia dentro de la app que les permite a sus 27 millones de usuarios revisar sus movimientos y descubrir qué dicen esos hábitos sobre su relación con el dinero. No se trata solo de mirar cifras, sino de traducir el comportamiento financiero de cada persona.

Entre los datos que analiza están:



Número de transacciones realizadas.

Personas a quienes más se les envió o de quienes más se recibió plata.

Tiempo que se pudo ahorrar al hacer movimientos digitales y no presenciales.

Al final, cada usuario recibe un nivel que resume su comportamiento y abre la puerta a recomendaciones prácticas.

Nequi usará la IA para prestar plata Foto: Suministrado Nequi - Freepik

Habla con tu plata: estos son los 4 niveles para entender hábitos financieros

La experiencia clasifica a las personas en cuatro perfiles, construidos según el uso que cada usuario le da a la aplicación:



Silencioso : uso esporádico o combinado con efectivo.

: uso esporádico o combinado con efectivo. Explorador : aprovecha varias funciones, pero aún puede profundizar.

: aprovecha varias funciones, pero aún puede profundizar. Pro: maneja con frecuencia herramientas digitales y busca ir más allá.

maneja con frecuencia herramientas digitales y busca ir más allá. Leyenda: uso integral del portafolio y hábitos financieros sólidos.

De acuerdo con María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, el objetivo es que los usuarios puedan “entender cómo han manejado su plata y tomar decisiones para el futuro”, una forma de acompañar a las personas en el manejo de sus finanzas, a su ritmo y sin complicaciones.



Nequi le apuesta a la evolución financiera de Colombia

Más allá de la clasificación, la apuesta es pedagógica. Para 2025, más de 16 millones de personas han usado servicios como créditos, tarjetas, seguros y pago de facturas en la app. Además, el 15 % de los clientes activos utiliza herramientas como Metas, Colchón o Bolsillos, y el 29 % ha comprado paquetes de telefonía móvil. Según la plataforma, en septiembre de 2025 se desembolsaron más de 590.000 créditos.



La aplicación, aliada de Bancolombia pero con servicios independientes, señala que el uso responsable de los datos puede convertirse en una guía cotidiana para tomar decisiones financieras más informadas.