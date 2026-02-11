"Nequi lanza servicio que le dice cómo maneja su plata: así puede ahorrar buen dinero

Publicidad
En Colombia, las personas tienen una relación cada vez más cercana con el dinero. Desde la aparición de plataformas como Daviplata o Nequi, los usuarios controlan con mayor facilidad sus recursos, hacen transferencias y pagan servicios. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, cerca del 60 % de las operaciones monetarias en el país se realizan desde aplicaciones móviles. En ese escenario, Nequi lanzó una herramienta para que cada persona entienda cómo maneja su dinero.
La plataforma presentó “Habla con tu plata”, una experiencia dentro de la app que les permite a sus 27 millones de usuarios revisar sus movimientos y descubrir qué dicen esos hábitos sobre su relación con el dinero. No se trata solo de mirar cifras, sino de traducir el comportamiento financiero de cada persona.
Entre los datos que analiza están:
Al final, cada usuario recibe un nivel que resume su comportamiento y abre la puerta a recomendaciones prácticas.
La experiencia clasifica a las personas en cuatro perfiles, construidos según el uso que cada usuario le da a la aplicación:
De acuerdo con María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, el objetivo es que los usuarios puedan “entender cómo han manejado su plata y tomar decisiones para el futuro”, una forma de acompañar a las personas en el manejo de sus finanzas, a su ritmo y sin complicaciones.
Más allá de la clasificación, la apuesta es pedagógica. Para 2025, más de 16 millones de personas han usado servicios como créditos, tarjetas, seguros y pago de facturas en la app. Además, el 15 % de los clientes activos utiliza herramientas como Metas, Colchón o Bolsillos, y el 29 % ha comprado paquetes de telefonía móvil. Según la plataforma, en septiembre de 2025 se desembolsaron más de 590.000 créditos.
La aplicación, aliada de Bancolombia pero con servicios independientes, señala que el uso responsable de los datos puede convertirse en una guía cotidiana para tomar decisiones financieras más informadas.