Muere reconocido actor de K-dramas a los 39 años tras extraña publicación en redes sociales

La industria del entretenimiento surcoreano atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte del actor y cantante Jung Eun-Woo, figura destacada de los K-dramas, quien falleció a los 39 años este 11 de febrero de 2026.

La noticia tomó por sorpresa a seguidores en todo el mundo, especialmente por una publicación que el artista compartió horas antes en sus redes sociales y que hoy genera múltiples interrogantes.

Jung Eun-Woo, cuyo nombre real era Jung Dong-jin, construyó una sólida carrera en la televisión coreana desde mediados de los años 2000. Se dio a conocer en la serie juvenil “Rounding Off Season 3”, proyecto que marcó el inicio de una trayectoria constante en la pantalla chica. Con el paso del tiempo, consolidó su popularidad gracias a producciones como “Bride of the Sun”, “My Only One” y “Welcome to Waikiki 2”, en las que demostró su versatilidad actoral.

Además de su trabajo en la actuación, también incursionó en la música, faceta que mantuvo activa desde 2006. Su formación profesional la realizó en Teatro y Cine en la reconocida Universidad Dongguk, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Corea del Sur, de donde han egresado varias figuras del entretenimiento asiático.



¿De qué murió?

Hasta el momento, la familia del artista no ha dado a conocer las causas de su fallecimiento, limitándose a informar que el velorio se llevará a cabo en el Hospital New Korea, ubicado en Gimpo, en la provincia de Gyeonggi.



Se espera que en las próximas horas se acerquen fanáticos, colegas de la industria y amigos cercanos para darle el último adiós.



La última publicación del actor

Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es una publicación que Jung Eun-Woo compartió en su cuenta de Instagram un día antes de su muerte. En ella aparecía una fotografía de la cantante Amy Winehouse, fallecida en 2011, acompañada del mensaje: “Missing, envying, regretting” (“Extrañando, envidiando, lamentando”). Este gesto ha despertado especulaciones entre seguidores, quienes no salen del asombro ante la repentina partida del artista.

La inesperada muerte de Jung Eun-Woo deja un vacío en la industria de los dramas coreanos y en millones de fanáticos que siguieron su carrera durante casi dos décadas.