En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Muere reconocido actor de K-dramas a los 39 años tras extraña publicación en redes sociales

Muere reconocido actor de K-dramas a los 39 años tras extraña publicación en redes sociales

El actor, quien también se desempeñana como cantante, participó en populares dramas coreanos. Esto se sabe sobre su fallecimiento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad