Sigue la crisis en Córdoba por inundaciones: Mañanas Blu, miércoles, 11 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 11 de febrero de 2026:
- El general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali, habló sobre los señalamientos del presidente Gustavo Petro, de supuesto complot para boicotear reunión con Trump.
- La senadora Aída Quilcué, comentó sobre su secuestro en el Cauca.
- Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, se refirió a la emergencia y crisis por lluvias que vive el departamento.
- Abelardo De La Espriella, candidato presidencial, habló sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su supuesta cercanía con el esposo de la fiscal general.
- Iván Trujillo, CEO del Grupo Trinity, dio detalles de la carta que recibieron los trabajadores de la compañía sobre la importancia de participar en las elecciones de este 2026.
- María del Pilar López, secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, se refirió sobre el proyecto 'Salvavidas al Empleo'.
Escuche el programa completo aquí: