“¿Acaso es un narcoestado?": Petro le pide a la SAE aclarar los bienes que están en manos del Estado

El presidente Gustavo Petro entregó la hacienda Támesis en Montería, Córdoba, a 50 familias campesinas de esa zona del país. En su discurso, el mandatario aseguró que este es el primer paso de la reforma agraria que se viene en el país y que hasta su último día de mandato se van a entregar tierras a comunidades campesinas.

Sin embargo, también hizo un cuestionamiento fuerte, ya que aseguró que en la Sociedad de Activos Especiales, SAE, la cual administra bienes en proceso de extinción de dominio o sobre los que se haya decretado extinción de dominio, ha habido corrupción, pues manifestó que han hecho trazabilidad a las transacciones financieras en especial de esta hacienda que hoy entregan y, según dijo, lograron determinar que las ventas y compras del ganado han sido las mismas a las que se hacían antes de que el Estado tuviera el control del inmueble.

"¿Por qué sigue siendo en manos del Estado esta hacienda un círculo y un nodo de la circulación del capital untado por la cocaína? ¿es un caso aislado, o así ha sido con todo?" señaló el presidente Petro.

Además, el mandatario agregó "¿El estado ha administrado la buena circulación del dinero del narcotráfico? ¿Es un narcoestado? ¿Qué hicieron con esta hacienda? que nos expliquen los funcionarios de la SAE, por qué esta hacienda sigue siendo un motor de la economía narcotraficante en Córdoba".

Por esto, aseguró que si se comprueba que hay funcionarios del Estado que han permitido esto deben salir inmediatamente, pues los bienes y la tierra deben ser para garantizar la reparación de las víctimas asegurando que el Estado se puso del lado de los victimarios.

Refiriéndose a otras instituciones del Estado también aseguró que, hubo funcionarios que para restituir las tierras despojadas a las víctimas primero revisaban si en esas zonas no había proyectos mineros, pues, según Petro, si había títulos mineros la tierra no era restituida. Señaló, además que, los jueces tienen en su despacho casos que equivalen a 5.700.000 hectáreas sobre los cuales no se ha fallado o tomado decisión alguna: "El narco hizo la masacre y el estado remató", fueron las palabras del presidente.

En ese sentido, les pidió a los jueces que fallen a pesar de la decisión, pues no busca que lo hagan como él quiera, sin embargo, si aclaró que no puede haber 5 millones de hectáreas sobre las cuales aún no se haya tomado una decisión.

