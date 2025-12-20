Justicia condena a exaspirante a la Asamblea de Santander por violencia intrafamiliar

Un excandidato a la Asamblea de Santander fue condenado en primera instancia a seis años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar agravada, tras comprobarse que ejerció de manera reiterada agresiones físicas y psicológicas contra su expareja sentimental en hechos ocurridos entre 2019 y 2020.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Veintiséis Penal Municipal con funciones de conocimiento de Medellín, que halló responsable a Omar Andrés Romero Joya, ingeniero de petróleos y exaspirante político, de someter a su entonces pareja a un ciclo constante de violencia, intimidaciones y control psicológico.

Según el fallo judicial, la víctima, Zoraya María Gómez Riveros, ingeniera civil santandereana, conoció al hoy condenado en 2016 y tres años después iniciaron una relación sentimental. Posteriormente convivieron en Medellín, donde ella residía con sus dos hijos. Con el paso del tiempo, los episodios de maltrato se hicieron recurrentes.

La investigación estableció que las agresiones incluyeron golpes, insultos y amenazas, y que uno de los hechos más graves ocurrió en enero de 2020, cuando el hombre intentó estrangular a la mujer hasta hacerla perder el conocimiento, causándole lesiones visibles en el cuello.



Pese a este episodio, la víctima continuó la relación ante las promesas de cambio del agresor. Sin embargo, decidió terminar definitivamente luego de que este amenazara a su hija menor de 13 años, lo que la llevó a solicitar una orden de alejamiento e interponer la denuncia penal.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó el testimonio de la víctima y de personas de su entorno familiar y laboral, quienes evidenciaron el deterioro emocional de la mujer y las secuelas físicas de las agresiones. Una amiga cercana declaró haber auxiliado a la víctima tras el ataque más grave.

Con base en este material probatorio, el juzgado concluyó que se desvirtuó la presunción de inocencia y, el pasado 18 de diciembre, impuso una condena de 72 meses de prisión. El proceso ahora deberá ser revisado en segunda instancia.