En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Justicia condena a exaspirante a la Asamblea de Santander por violencia intrafamiliar

Justicia condena a exaspirante a la Asamblea de Santander por violencia intrafamiliar

Con testimonios y pruebas documentales, un juzgado determinó la responsabilidad penal del excandidato por violencia intrafamiliar agravada, 6 años de cárcel en primera instancia.

Omar Andrés Romero Joya condenado a 6 años de prisión por violencia intrafamiliar .jpg
Imagen de redes. Omar Andrés Romero Joya condenado a 6 años de prisión por violencia intrafamiliar
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad