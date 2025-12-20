Estados Unidos intercepta e incauta un segundo buque sancionado frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos está interceptando y confiscando un buque sancionado en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, confirmaron este sábado, 20 de diciembre, a la agencia Reuters tres funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

Buque con petróleo confiscado

La operación, que se desarrolla en mar abierto y cuya ubicación exacta no ha sido divulgada, estaría a cargo de la Guardia Costera de Estados Unidos, según indicaron las fuentes. Las personas consultadas no revelaron la identidad de la embarcación ni detalles sobre la tripulación, explicó la agencia Reuters.

Esta sería la segunda acción de este tipo en las últimas semanas, tras la incautación de un petrolero sancionado por Washington el pasado 10 de diciembre.



Bloqueo a los petroleros sancionados

La medida ocurre en el contexto de la reciente orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un “bloqueo total y completo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, como parte de un endurecimiento de las sanciones económicas y del control sobre el tráfico marítimo que Washington considera ilícito.

Las responsabilidades operativas recaen principalmente en la Guardia Costera, con apoyo de otras agencias, mientras que tanto el Pentágono como la Casa Blanca remitieron las solicitudes de comentarios oficiales sin ofrecer detalles adicionales.



Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El consultor ambiental y energético, y exgerente de Planificación Financiera de Petróleos de Venezuela, Gilberto Murillo, analizó en una entrevista con Mañanas Blu 10:30 la situación y las repercusiones directas en los ciudadanos venezolanos; además, anunció que el país presentó hiperinflación tras la escasez de divisas petroleras hace aproximadamente 8 años.

Analistas y fuentes consultadas por la agencia Reuters habrían señalado en días recientes que el aumento de las operaciones marítimas y de las restricciones sobre buques sancionados podría intensificarse, especialmente tras la primera incautación de este tipo en más de seis años.

La acción se produce en un momento de creciente tensión entre Washington y Caracas, donde el gobierno de Venezuela ha denunciado las medidas estadounidenses como parte de una estrategia de presión destinada a afectar sus principales ingresos petroleros.