Polémica por sospechas de alargamiento de pene de esquiadores en Juegos Olímpicos de Invierno

Las autoridades antidopaje de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (6 al 22 de febrero) anunciaron que abrirán una investigación tras conocerse denuncias sobre un supuesto método utilizado por algunos saltadores de esquí para modificar el ajuste de sus trajes de competencia y obtener ventaja deportiva.

Las sospechas, difundidas inicialmente por medios alemanes, apuntan a que algunos deportistas se habrían sometido a inyecciones de ácido hialurónico en la zona de la entrepierna con el objetivo de aumentar el volumen corporal y, de ese modo, alterar la amplitud del traje reglamentario. Según esa teoría, una mayor superficie permitiría mejorar la aerodinámica durante el salto, prolongar el tiempo en el aire y alcanzar distancias más largas.

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Witold Banka, aseguró que el tema será analizado con atención. “Si existe información relevante, se investigará para determinar si está relacionada con prácticas de dopaje”, afirmó durante una conferencia de prensa.

En la misma línea se pronunció el director general de la AMA, Olivier Niggli, quien señaló que, aunque no es especialista en saltos de esquí, cualquier método que busque mejorar el rendimiento de manera artificial será examinado a fondo para establecer si viola las normas antidopaje vigentes.



En enero, el diario alemán Bild citó al médico Kamran Karim, del hospital Maria Hilf de Krefeld, quien explicó que es posible lograr un aumento temporal y visible del pene mediante inyecciones de parafina o ácido hialurónico, aunque advirtió que se trata de procedimientos con riesgos para la salud.

Los trajes utilizados en el salto de esquí están estrictamente regulados y cualquier alteración puede derivar en sanciones. De hecho, en enero pasado, la Federación Internacional de Esquí (FIS) suspendió por 18 meses a tres miembros del cuerpo técnico del equipo noruego tras comprobar manipulaciones en los trajes durante el Mundial de esquí nórdico de 2025, disputado en Trondheim.

El caso salió a la luz luego de que los saltadores noruegos Marius Lindvik, actual campeón olímpico en el trampolín grande, y Johann Andre Forfang fueran descalificados tras un control de su indumentaria. Posteriormente, ambos recibieron una suspensión de tres meses, aunque la Federación Noruega reconoció que la manipulación fue deliberada, pero atribuida al cuerpo técnico y no a los deportistas.