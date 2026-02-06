En vivo
Polémica por sospechas de alargamiento de pene de esquiadores en Juegos Olímpicos de Invierno

Las sospechas, difundidas inicialmente por medios alemanes, apuntan a que algunos deportistas se habrían sometido a inyecciones de ácido hialurónico en la zona de la entrepierna con el objetivo de aumentar el volumen corporal y, de ese modo, alterar la amplitud del traje reglamentario.

