Nación

ONU DDHH pide al estado capturar a responsables de atentado contra camioneta de senador en Arauca

ONU DDHH pide al estado capturar a responsables de atentado contra camioneta de senador en Arauca

ONU Derechos Humanos Colombia pidió al estado investigar a las personas responsables del atentado ocurrido en el departamento de Arauca, en el que murieron dos integrantes del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos.

