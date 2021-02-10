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Arauca

Arauca: noticias actuales y cobertura de los recientes acontecimientos

Dron cargado con explosivos.
Nación

Dron con explosivos se estrelló en campo petrolero de Caño Limón, Arauca: hubo detonación controlada

Joropo llegará a Londres
Sociedad

Jóvenes de Fortul, Arauca, llevan el joropo tradicional a Londres por primera vez

Inundaciones en Arauca. Imagen aérea que muestra la magnitud del desbordamiento de ríos en el departamento.
Nación

Más de 42.000 habitantes de Tame, Arauca, permanecen sin agua potable tras avalancha

Ataque contra Policía en Arauca se hizo desde una volqueta.jpg
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Ataque contra Policía en Arauca se hizo desde una volqueta cargada de explosivos

Defensoría del Pueblo
Nación

Defensoría pide habilitar con urgencia vías afectadas por las lluvias en Arauca, Boyacá y Casanare

Casanare inundaciones.
Nación

Más de 3.000 familias en 13 municipios de Casanare están afectadas por ola invernal

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Son más de 10.500 personas afectadas por la ola invernal en Arauca: OCHA

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Santanderes

Impactantes imágenes: grave emergencia en Arauca por fuertes lluvias; hay puentes caídos

Colapso de puente en vía La Soberanía entre Arauca y los santanderes
Santanderes

Colapso de puente deja incomunicado a Arauca con los santanderes por carretera

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Orden público

Defensora respalda decisión de suspender bombardeos en Arauca para proteger a menores

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