Alcalde de Arauca por atentado del ELN: "Consejos de seguridad son saludo a la bandera"

En Arauca , se llevó a cabo un consejo de seguridad con el fin de evaluar la situación en el departamento, esto luego del atentado de la guerrilla del ELN , en el que dos soldados fallecieron.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez , ordenó acciones en Arauca después del atentado ocurrido enPuerto Jordán . En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de la capital del departamento, Juan Alfredo Qüenza, expresó su preocupación por la falta de compromisos y decisiones concretas en el Consejo de Seguridad liderado por la viceministra de Defensa.

Aseguró que prácticamente estos consejos son un saludo a la bandera, "un consejo de seguridad que es el saludo a la bandera, como siempre ha ocurrido en estos territorios apartados del país. Es tan indignante que ni siquiera el Gobierno nacional puso un solo peso para ofrecer una buena recompensa para buscar a los responsables”.

Resaltó que el ELN ha mostrado un brazo armado fuerte en el departamento de Arauca, y considera que los recientes ataques son un preludio de la ruptura de los diálogos de paz.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la seguridad en Arauca capital y advirtió sobre la posible colocación de explosivos en la zona.

Y agregó, "no se llegó a ninguna conclusión, no hubo ningún compromiso, no hablaron del mejoramiento de nuestras tropas militares y de su aumento, tampoco se habló del mejoramiento tecnológico".

En cuanto al diálogo de paz, el alcalde solicitó tener la oportunidad de entablar conversaciones con el ELN, resaltando que la paz se construye desde el territorio y no en un escritorio. Criticó la falta de atención y decisiones por parte del gobierno nacional en la región de Arauca. Finalmente, aseguró que alias 'Raúl', cabecilla de esa guerrilla, estaría escondido en Venezuela, y criticó la porosidad de la frontera que permite a los grupos armados actuar y luego refugiarse en territorio venezolano.

