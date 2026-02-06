En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Ecuador confirma "reunión" con delegación colombiana en medio de guerra arancelaria

Ecuador confirma "reunión" con delegación colombiana en medio de guerra arancelaria

"Efectivamente hoy se llevará a cabo la reunión entre cancilleres más autoridades de los dos países. Será una reunión privada sin cobertura", señalaron desde el Ministerio sin dar más detalles, después de que Colombia anunciara que una misión de ese país viajará a Ecuador para la cita.

Aranceles Ecuador - Colombia
Aranceles Ecuador - Colombia
Fotomontaje Blu Radio
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

