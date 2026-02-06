La Corte Constitucional suspende decreto sobre impuestos a generadoras eléctricas

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto 0044 de 2026, con el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro había establecido nuevos impuestos a las empresas generadoras de energía eléctrica en el marco de la emergencia económica declarada hace pocas semanas.

La medida, conocida hoy, supone un golpe temporal al paquete de decretos que el Ejecutivo había promulgado para “evitar una crisis estructural en el sistema eléctrico del Caribe”, según explicó en su momento el Ministerio de Minas y Energía.

El decreto suspendido creaba un tributo especial que debía ser asumido por las compañías generadoras de energía y destinado a respaldar financieramente a las distribuidoras que operan en la región Caribe, donde persisten problemas de liquidez y operación.

