Economía  / La Corte Constitucional suspende decreto sobre impuestos a generadoras eléctricas

La Corte Constitucional suspende decreto sobre impuestos a generadoras eléctricas

El decreto suspendido creaba un tributo especial que debía ser asumido por las compañías generadoras de energía y destinado a respaldar financieramente a las distribuidoras que operan en la región Caribe

