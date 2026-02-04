Emergencia económica: Presidencia recusó a 7 magistrados de la Corte y pide apartarlos del debate

La Presidencia de la República radicó una recusación en contra de 7 magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Constitucional. El motivo, un presunto conflicto de interés por el impuesto al patrimonio contenido en uno de los decretos de la emergencia económica.

El Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, recusó a Vladimir Fernández, Héctor Carvajal, Natalia Ángel, Carlos Camargo, Lina Escobar, Paola Meneses y Miguel Polo.

El argumento es que los magistrados tendrían que pagar el impuesto al patrimonio fijado en el decreto 1474 que suspendió el alto tribunal, que creaba los impuestos al amparo de la emergencia económica, y que sus patrimonios superan el umbral fijado.

La norma estableció que el tributo aplica para personas con patrimonios superiores a 40.000 UVT, es decir, alrededor de 2.094 millones de pesos. De acuerdo con los argumentos de la Presidencia, las declaraciones de renta públicas de los magistrados evidenciarían que superan ese umbral, lo que los convertiría en sujetos pasivos del impuesto.



El escrito también hace referencia a la sesión realizada por la Corte Constitucional en Cartagena el pasado 23 de enero, en la que se discutió preliminarmente la ponencia del magistrado Carlos Camargo sobre estos decretos.

“Este interés no es abstracto, hipotético ni eventual, sino real, concreto, verificable y determinable ex ante, como se acredita con las declaraciones de renta anexas, y se proyecta tanto en el plano patrimonial como en la dimensión institucional de la imparcialidad judicial”, se lee en el documento.

En ese sentido, están pidiendo entonces apartar del conocimiento del estudio de fondo del decreto de la emergencia económica a estos 7 magistrados.