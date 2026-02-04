En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Emergencia económica: Presidencia recusó a 7 magistrados de la Corte y pide apartarlos del debate

Emergencia económica: Presidencia recusó a 7 magistrados de la Corte y pide apartarlos del debate

El argumento es que los magistrados tendrían que pagar el impuesto al patrimonio fijado en el decreto 1474 que suspendió el alto tribunal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad