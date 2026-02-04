Cayó en zona rural del Chocó, alias ‘El Panameño’, buscado con circular roja de Interpol

Un trabajo de inteligencia le siguió los pasos durante meses y terminó cerrándole todas las salidas. En el corregimiento El Valle, en Bahía Solano, Chocó, fue capturado alias 'el Panameño', un hombre que figuraba en el cartel de los más buscados de Panamá y sobre quien pesaba una circular roja emitida por Interpol.

La captura se registró el pasado 30 de enero, luego de un operativo que permitió ubicarlo en esta zona del Pacífico colombiano donde intentaba mantenerse oculto. Alias 'el Panameño', también conocido como 'Yusef' o 'Giussepe', era requerido por las autoridades internacionales por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la información conocida, este hombre tendría vínculos con la subestructura Pacífico del Clan del Golfo y llevaría más de tres años dentro de esta organización criminal. Su rol estaría relacionado con el transporte de clorhidrato de cocaína y marihuana con destino a Centroamérica, utilizando rutas marítimas desde el litoral chocoano. Así lo confirmó el coronel José Hair Urrego Baquero, comandante de la Policía del Chocó:

"Esta persona posee en su contra una circular roja emitida por la Interpol por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Es importante mencionar que este delincuente se encuentra en el cartel de los más buscados en el vecino país de Panamá. Es integrante de la subestructura Pacífico del Clan del Golfo y tendría más de tres años de trayectoria criminal en esta organización", indicó el uniformado.



Las autoridades señalan que su accionar se concentraba en el corregimiento El Valle y se extendía hacia municipios como Bahía Solano, Nuquí, Docordó, Pizarro y Juradó, además de conexiones hacia la ciudad de Panamá. Durante el procedimiento le fueron incautados 500 gramos de marihuana, los cuales quedaron a disposición de la Fiscalía junto con el capturado.

Por lo pronto, alias 'el Panameño' fue dejado a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan los trámites correspondientes para definir su situación jurídica y el proceso de cooperación internacional.