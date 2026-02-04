En vivo
Cayó en zona rural del Chocó, alias 'El Panameño', buscado con circular roja de Interpol

Cayó en zona rural del Chocó, alias ‘El Panameño’, buscado con circular roja de Interpol

El hombre estaba incluido en el cartel de los más buscados del vecino país por el delito de tentativa de feminicidio.

