Novia de Vinicius sorprende con íntima confesión; todo para evitar dura sanción

Una revelación inesperada fuera de las canchas puso en el centro de la conversación a Vinicius Junior, figura del Real Madrid, y a su pareja, Virginia Fonseca, empresaria e influencer, quien sorprendió al contar hasta cómo la intimidad tiene quer ser cuidadsa para evitar una dura sanción a la estrella de la verdeamarela.

En una entrevista con el periodista Leo Dias, la joven habló con naturalidad de una situación íntima que, lejos de ser trivial, podría convertirse en un serio problema para la carrera del jugador brasileño.

Virginia relató que cualquier producto que ella utilice —incluso cremas íntimas o cosméticos de uso personal— debe ser previamente reportado al equipo médico de Vinicius. Según explicó, el propio jugador le advirtió que cualquier sustancia que entre en contacto con su cuerpo podría derivar en un resultado adverso en un control antidopaje.

Vinicius, feliz con su novia Virginia Fonseca Instagram @virginiafonsecassl

“Cuando me dijo eso empecé a temblar”, confesó, al imaginar el impacto que una sanción podría tener no solo en el futbolista, sino también en su imagen pública.



La influencer reconoció que la situación le generó angustia, al punto de pensar en el rechazo que podría recibir si, de manera involuntaria, pusiera en riesgo la carrera del astro brasileño. A partir de ese momento, su rutina cambió por completo: ahora debe informar cada producto que usa o consume, y su contacto más frecuente pasó a ser el fisioterapeuta de Vinicius, encargado de validar cualquier sustancia antes de su uso.

El testimonio dejó al descubierto el lado menos glamoroso de la fama y el alto rendimiento. Más allá de los contratos millonarios y la exposición mediática, la pareja vive bajo un control permanente que alcanza incluso los aspectos más privados.

“Es una vida muy esclavizante”, opinó Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, en el programa radial, al analizar cómo el entorno del jugador también queda sometido a los protocolos antidopaje.

El caso no es aislado ni exagerado, como algunos podrían pensar. En Blog Deportivo se recordaron antecedentes recientes en el deporte mundial, donde atletas de élite fueron sancionados por el uso accidental de productos cotidianos. Una esquiadora noruega dio positivo tras utilizar un simple labial, mientras que una ciclista costarricense fue castigada luego de aplicar una crema veterinaria a su mascota, sustancia que contenía clostebol.

Situaciones similares también alcanzaron a figuras como el tenista Yannick Sinner, sancionado por el uso de una pomada reparadora. Estos episodios explican la extrema precaución que rodea a Vinicius y su entorno, y dan contexto a la confesión de su novia, que expuso cómo, incluso en la intimidad, cada detalle cuenta cuando se trata de evitar una dura sanción por dopaje que podría costarle su carrera profesional.