El temor de Santa Fe por estado de El Campín de cara a la Copa Libertadores: ¿golpe en el bolsillo?

Luego de que se postergaran tres partidos en el estadio El Campín por orden de la Dimayor tras el estado de la cancha, hay un preocupación adicional en Independiente Santa Fe y tiene que ver con su participación en la Copa Libertadores 2026.

En conversación con Blog Deportivo, el presidente Eduardo Méndez manifestó que tienen "temor" por lo que será la visita de la Conmebol al estadio El Campín para verificar si es adecuado para una competencia internacional, como lo es la Libertadores, pues, si encuentran argumentos de que la cancha no está en óptimas condiciones, podrían decirle "no" a Santa Fe y debería buscar otro estadio para jugar.

"El temor de nosotros es que estamos a un mes de que Conmebol nos haga una inspección, una visita, y si encuentra una cancha en el deterioro que está, muy seguramente no nos va a dejar jugar y el daño que nos harían es cuantioso", dijo el dirigente.

Eduardo Méndez habla sobre el público para la final Santa Fe vs. Bucaramanga Fotos: AFP y Santa Fe

Asimismo, recalcó que el equipo realizó un esfuerzo económico este año para armar una nómina que pueda ser protagonista en el torneo internacional y, si no pueden jugar en El Campín, significaría un golpe para la institución, sumado a lo que son los abonos que han vendido para la Libertadores.



"Nosotros hemos traído algunos refuerzos importantes, mantener una nómina que significa también un incremento, por lo tanto nos pondrían en muchos aprietos económicos", agregó.

Recuperación de El Campín

En los próximos días se espera que el coloso de la 57 pueda recuperarse pues al postergarse los próximos tres partidos (Millonarios vs. Deportivo Pereira - fecha 9, jueves 5 de febrero; Santa Fe vs. Atlético Nacional - fecha 5, sábado 7 de febrero y Fortaleza vs. América - fecha 5, domingo 8 de febrero), Sencia y el IDRD podrán poner en marcha el plan de recuperación.

Sin embargo, llama la atención que a finales de febrero se realizará un concierto en El Campín y esto podría incidir en el estado de la cancha, justo cuando vengan los representantes de la Conmebol a inspeccionar el gramado de cara a la Libertadores y Sudamericana para Santa Fe y Millonarios, respectivamente.