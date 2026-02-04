Santa Fe sí jugará este fin de semana: Eduardo Méndez confirma rival y fecha

Ante los problemas que se presentaron en los últimos días por el estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín y que obligó a la Dimayor a postergar los partidos de tres equipos bogotanos este fin de semana, incluido el de Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional, el conjunto cardenal sí jugará este primer fin de semana del mes de febrero.

En entrevista con Blog Deportivo, el presidente Eduardo Méndez confirmó que no se quedó de brazos cruzados y, tras una conversación con el máximo dirigente de Fortaleza, concluyeron que jugarán este sábado, 7 de febrero, en el estadio de Techo de Bogotá.

Así las cosas, se adelantará la fecha 9 de estos equipos capitalinos para aprovechar el tiempo y luego no correr con los partidos aplazados. Vale enfatizar que, inicialmente, Fortaleza vs. Santa Fe estaba programado para el 28 de febrero a las 6:20 de la tarde.

Santa Fe vs. Fortaleza Foto: X @Dimayor

¿Y qué pasa con Nacional?

Ya que el partido entre cardenales y verdolagas no se disputará este 7 de febrero por el "lamentable estado" de la cancha de El Campín -como lo calificó la Dimayor-, el presidente Méndez manifestó en Blog Deportivo que están a la espera de que la División Mayor del Fútbol Colombiano les comunique cuándo se podrá jugar este compromiso.



En ese sentido, manifestó que "se veía venir" el aplazamiento y golpe para los equipos bogotanos de no poder usar el estadio El Campín por las condiciones climáticas y el uso para eventos culturales.

"El trajín que tiene la cancha es bárbaro. Nosotros hablamos que Santa Fe y Millonarios juegan 50 partidos al años, más los que jueguen Internacional de Bogotá y Fortaleza. Eso sobrepasa los 50 partidos más mínimo 20 conciertos. Cada actividad se realiza en casi cada cinco días", dijo el dirigente, recalcando que el estadio no ha sido adecuado para poder responder a esos espectáculos musicales.

Publicidad

Por eso, enfatizó que ojalá se llegue pronto a una solución y prime el fútbol en El Campín, pues ese fue su principal objetivo al momento de ser construido.