Investigan muerte de un motociclista en Barrancabermeja; apareció con impactos de bala

La noche del pasado martes, 3 de febrero, se reportó un accidente de tránsito en la vía que comunica a Barrancabermeja con el corregimiento El Centro. Residentes del sector informaron a la Policía, pues el hombre, que se movilizaba en una motocicleta, se estrelló contra una vivienda y quedó tenido en el piso, sin vida.

Las autoridades llegaron al lugar de los hechos y mientras realizaban el reporte de rutina descubrieron la verdadera causa de la muerte de este hombre, identificado como Kelwin Andrés Solano Henao. En el levantamiento del cuerpo se detectaron heridas consistentes con impactos de proyectil de arma de fuego, lo que cambió de inmediato el rumbo de la diligencia judicial.

La víctima, conocida como un reconocido comerciante farmacéutico y propietario de una droguería en el corregimiento El Centro, residía en la vereda El Cretáceo y era una persona ampliamente distinguida por la comunidad local.

El hallazgo de las heridas de bala obligó la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, que ahora lidera las pesquisas para determinar si el ataque ocurrió instantes antes de que Solano Henao chocara contra la vivienda, lo que explicaría por qué perdió el control del vehículo en plena marcha.



La recolección de evidencias en el sitio y el análisis técnico del corredor vial son ahora las piezas clave para establecer si se trató de un intento de atraco o un ataque directo contra el comerciante.

Familiares de la víctima solicitaron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer los motivos detrás de este crimen que hoy enluta al sector comercial de la región. Por su parte, la Policía del Magdalena Medio continúa en la búsqueda de posibles testigos o grabaciones de seguridad en puntos aledaños que permitan identificar a los responsables de este homicidio.