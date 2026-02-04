En vivo
Santanderes

Investigan muerte de un motociclista en Barrancabermeja; apareció con impactos de bala

Aunque inicialmente se manejó como un accidente de tránsito, las autoridades que realizaron el levantamiento se percataron que se trataría de un homicidio.

