Barrancabermeja pasa a alerta naranja por aumento del caudal del río Magdalena

Barrancabermeja encendió las alarmas ante el incremento significativo del nivel del río Magdalena, que obligó al Distrito a pasar de alerta amarilla a alerta naranja, como consecuencia de las lluvias atípicas registradas en los últimos días.

Según informó la Alcaldía de Barrancabermeja, la profundidad del río se ubica este martes en 4,09 metros, superando su cota máxima, lo que representa un mayor riesgo de afectaciones en zonas ribereñas tanto urbanas como rurales.

Frente a este panorama, el secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, anunció la convocatoria extraordinaria del Consejo Local para la Gestión del Riesgo, con el objetivo de evaluar los distintos escenarios que podrían presentarse y coordinar acciones preventivas y de respuesta.

Desde la Administración Distrital también se hizo un llamado a los organismos de socorro para que adelanten el alistamiento preventivo ante cualquier eventualidad derivada del aumento del caudal.



De igual manera, las autoridades enviaron un mensaje de prevención a las comunidades ribereñas, recomendando mantenerse informadas a través de los canales oficiales, reforzar la vigilancia de niños, niñas y adultos mayores, y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a la línea de emergencias de la Dirección de Gestión del Riesgo, disponible las 24 horas, 324 380 8821.

Las autoridades continúan en monitoreo permanente del comportamiento del río Magdalena mientras persisten las lluvias en la región.