En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Barrancabermeja pasa a alerta naranja por aumento del caudal del río Magdalena

Barrancabermeja pasa a alerta naranja por aumento del caudal del río Magdalena

Las autoridades continúan en monitoreo permanente del comportamiento del río Magdalena mientras persisten las lluvias en la región.

Publicidad

Publicidad

Publicidad