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Río Magdalena

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Santanderes

Disminuyen los caudales de los principales ríos de Santander por altas temperaturas

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Santanderes

Puerto Wilches y Guadalupe, en emergencia por erosión y tormentas eléctricas en Santander

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Emergencia por colapso de muralla en Puerto Wilches tras creciente del río Magdalena

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Tragedia en Santander: dos menores murieron ahogados en paseos de olla

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Rescate de personas en río Magdalena.
Caribe

Catorce personas fueron rescatadas tras volcamiento de embarcación en el río Magdalena

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Más de 2.400 especies de fauna y flora tienen ahora protección en el Magdalena Medio

Erosión en el Río Magdalena afecta a familias en Barrancabermeja
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Erosión del río Magdalena pone en riesgo a 650 habitantes de un corregimiento de Barrancabermeja

Cerrado el paso puente Guillermo Gaviria que comunica a Barrancabermeja con Antioquia
Santanderes

En ocho días habilitarían el puente Guillermo Gaviria entre Barrancabermeja y Yondó

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Santanderes

Cierre total en la vía Barrancabermeja – Yondó por daños en estribo de puente

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