En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Informe HRW
'Pipe Tuluá'
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Empleado del transporte público de Alemania murió tras ser atacado por un pasajero

Empleado del transporte público de Alemania murió tras ser atacado por un pasajero

El empleado tuvo que ser reanimado en el lugar y ser trasladado a un hospital en estado crítico. Finalmente murió por las heridas.

Masacre en El Águila, Valle del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas
Masacre, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad