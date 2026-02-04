En vivo
Liberan a hombre que le quitó la vida a porrista durante una fiesta porque no quiso hablar con él

Liberan a hombre que le quitó la vida a porrista durante una fiesta porque no quiso hablar con él

Un rechazo habría desatado el ataque armado en el que murió una joven porrista durante una fiesta. El presunto responsable quedó libre bajo fianza.

