Liberan a hombre que le quitó la vida a porrista durante una fiesta porque no quiso hablar con él

La liberación bajo fianza de un hombre acusado de asesinar a una joven porrista durante una fiesta ha provocado indignación, miedo y tristeza entre familiares y conocidos de la víctima, quienes aseguran sentirse desprotegidos ante la decisión judicial.

El hecho ocurrió en el estado de Alabama, donde Steven Tyler, de 27 años, salió este martes 3 de febrero de la cárcel del condado de Jefferson tras pagar una fianza cercana a los 118 millones de pesos.

El juez ordenó además que el acusado use un dispositivo de monitoreo electrónico mientras avanza el proceso en su contra por la muerte de Kimber Mills, una estudiante de último año de secundaria.

La joven, de 18 años, era animadora de su escuela y recibió un disparo en la cabeza durante una reunión de jóvenes alrededor de una hoguera en Pinson.



Tras permanecer varios días conectada a soporte vital, su familia tomó la difícil decisión de desconectarla, respetando su voluntad de donar sus órganos. “Era una niña llena de vida, siempre sonriendo, y ahora solo queremos que se haga justicia”, expresó un familiar cercano.

🇺🇸 Alabama cheerleader Kimber Mills, 18 (1st picture) will be taken off life support after being shot in the head at a bonfire in Pinson. Her organs will be donated per her wishes. Suspect Tyler Whitehead, 27 (2d picture) was arrested and charged with attempted murder. pic.twitter.com/UHzIeQCTW4 — Pisklauren (@pisklauren) October 25, 2025

La noticia de la liberación causó una fuerte reacción entre sus seres queridos. Su hermana aseguró que vive con temor desde que supo que el acusado volvió a las calles. “Saber que está afuera me produce una ansiedad enorme. Me quedaré en casa. Justicia para Kimber, eso es todo lo que pedimos”, expresó.

De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió luego de que el hombre intentara acercarse a la joven y ella se negara a hablar con él, lo que habría desencadenado una discusión. En medio de la confrontación, el acusado sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra varios asistentes.

Uno de los sobrevivientes, Silas McCay, de 21 años, resultó gravemente herido al intentar intervenir para proteger a sus amigos. Desde el hospital relató que intentó detener al agresor. “La consideraba como una hermana menor. Hice todo lo que pude”, señaló.

McCay también reveló que minutos antes había sido alertado sobre la conducta del sospechoso hacia Kimber. Ahora, mientras el proceso judicial continúa, familiares y miembros de la comunidad insisten en que no descansarán hasta que el responsable enfrente la justicia por la muerte de la joven.