Nuevo frente frío traerá más lluvias atípicas para el Caribe este fin de semana

Si bien para este miércoles descendió la humedad, predomina el tiempo seco y hay menos nubes sobre la región Caribe. Estas condiciones apenas serían una corta tregua de las intensas lluvias registradas este febrero, pues un nuevo frente frío viene en camino y amenaza con mantener este atípico clima lluvioso y el mar de leva para los próximos días.

El impacto de este nuevo frente frío se sentirá hasta el próximo domingo, siendo que las brisas y las lluvias más fuertes se podrían registrar entre viernes y sábado, afectando una vez más a departamentos como Córdoba y Sucre, informó Mirovan Sverko, meteorólogo del Ideam.

"Está saliendo de Estados Unidos un frente frío y es probable que pueda afectar, especialmente, la parte del archipiélago de San Andrés y Providencia, y sectores del occidente del mar Caribe, donde se podría desarrollar condiciones inestables, acompañadas de fuertes vientos y alto oleaje por esta incidencia del frente frío", indicó.

La Dirección General Marítima informó, a su vez, que en estos momentos el oleaje se mantiene con alturas entre los 2 y 4 metros, con mayor impacto en el litoral sur y centro del Caribe colombiano, así como en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las islas Cayos del Norte.



Lo anterior se debe a los intensos vientos con ráfagas entre los 27 y 50 kilómetros por hora, generando mayor afectación en el norte del mar Caribe, la zona insular y la franja costera colombiana y, si bien hasta el sábado se espera una leve disminución en su intensidad, estas brisas se mantendrán entre 22 y 44 kilómetros por hora.

Así, la autoridad marítima recomienda mantener restringidas las actividades en el mar que representen riesgo para la vida.