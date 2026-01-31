Frente frío de Norteamérica generará brisas de hasta 55 kilómetros en el Caribe

A partir de este sábado 31 de enero, varias zonas del Caribe colombiano comenzarán a sentir los efectos del tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica hacia el noroeste del mar Caribe, informó la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar).

Este fenómeno provocará fuertes vientos, aumento del oleaje y lluvias en el mar Caribe, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en las islas cayos del norte como Roncador, Serrana y Serranilla. También habrá impacto en zonas costeras de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Antioquia.

Lluvias en Cartagena. Suministrada.

De acuerdo con la Dimar, a partir de este sábado se espera que los vientos se intensifiquen y alcancen velocidades entre 46 y 55 kilómetros por hora, acompañados de olas de hasta 3 metros de altura en el sector insular del Caribe.

Resaltó la Autoridad Marítima que el periodo más crítico se espera entre la tarde y la noche del domingo 1 de febrero y la mañana del lunes 2 de febrero, cuando el oleaje podría llegar hasta 4 metros, especialmente en el suroccidente del mar Caribe.



Durante estos días también se prevén lluvias de variada intensidad, indicó el Teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional en el Caribe.

Se presenta asimismo paso uno a uno de la vía Bogotá –La Mesa, sector Fruterías, en el kilómetro 73+400, debido a las fuertes lluvias y a la caída de rocas y árboles, por lo que se recomienda a los usuarios tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades.

Dijo el oficial que como consecuencia de estas condiciones, no se descarta la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de fondo, en las costas del Caribe colombiano, lo que podría generar posibles desbordamientos costeros entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero. “Por lo anterior, se recomienda a la comunidad marítima y costera en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de sus actividades marítimas”.

La Dimar recomendó al gremio marítimo y a la población en general extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas. De igual manera, sugirió seguir las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).