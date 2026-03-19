Muertes en accidentes de tránsito en Cali se han reducido en un 60%

Este jueves fueron presentadas diferentes estrategias que se están aplicando en Cali, con el propósito de convertir las vías de la ciudad en lugares seguros para todos los actores viales.

Entre estas iniciativas está ‘Pasos seguros’, la cual consiste en realizar intervenciones pedagógicas y de control en diferentes puntos de la ciudad.

Estas intervenciones están enfocadas en fortalecer la movilidad sostenible y la protección de la vida en las vías, es así como en los últimos tres años se ha logrado una reducción del 60% de muertes en accidentes de tránsito en la ciudad, en los primeros 77 días del año.

“Seguimos salvando vidas en las vías de Cali, en el 2023, entre el 1 de enero y el 18 de marzo, hubo 80 muertes en accidentes de tránsito. Este año, en ese mismo tiempo, ha habido 52, es decir hemos tenido una reducción de 28 muertes, esto es un avance muy importante”, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.



Uno de los actuales indicadores que sigue preocupando a las autoridades es que la mayoría de las víctimas mortales en accidente de tránsito son los peatones, especialmente adultos mayores; los motociclistas están en el segundo lugar de víctimas. Es por esta razón que, durante esta jornada, se entregaron varios cascos reglamentarios, a aquellos conductores que no los portaban.