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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Muertes en accidentes de tránsito en Cali se han reducido en un 60%

Muertes en accidentes de tránsito en Cali se han reducido en un 60%

Uno de los actuales indicadores que sigue preocupando a las autoridades, es que la mayoría de las víctimas mortales en accidente de tránsito son los peatones, especialmente adultos mayores.

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