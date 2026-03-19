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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali fortalece su seguridad con nuevos drones de vigilancia aérea

Cali fortalece su seguridad con nuevos drones de vigilancia aérea

Los equipos, entregados a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, permitirán mejorar la reacción ante el delito y vigilar zonas estratégicas de la ciudad

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