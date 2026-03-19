Cali fortalece su seguridad con nuevos drones de vigilancia aérea

La Alcaldía de Cali entregó tres drones a la Fuerza Aeroespacial Colombiana como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en la ciudad mediante el uso de tecnología. Estos equipos buscan mejorar la capacidad de vigilancia y la respuesta oportuna de las autoridades frente a situaciones de riesgo.

El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, aseguró que estas herramientas permitirán optimizar las labores de las agencias encargadas de proteger a los ciudadanos.

"Estos drones serán herramientas clave para mejorar la reacción de la Fuerza Pública y prevenir el delito”, sostuvo.

Por su parte, el general Óscar Mauricio Gómez, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, indicó que los dispositivos no solo serán utilizados dentro de la unidad militar, sino también en sectores aledaños y en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, como la carrera octava, el corregimiento de Caucaseco y el área cercana al aeropuerto.



“Van a servir no solo para la vigilancia de la unidad militar, sino que también ayudarán a las comunas aledañas y para cuidar los ingresos de la ciudad de Cali”, señaló.

De acuerdo con las autoridades, los drones cuentan con cámaras de alta precisión que permiten identificar objetivos a una distancia de hasta 800 metros.

"Los drones permiten hacer tareas de vigilancia macro y micro, gracias a sus tres cámaras integradas, que tiene una capacidad de visualización de objetivos de hasta 800 metros”, explicó el teniente Sebastián Córdoba, comandante de la Cuadrilla de Defensa Aérea y Antiaérea.

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Estos equipos alcanzan velocidades de hasta 90 kilómetros por hora y tienen una autonomía de vuelo cercana a una hora, lo que los convierte en una herramienta clave para operaciones de vigilancia.

La inversión para la adquisición de estos tres dispositivos fue de aproximadamente 100 millones de pesos, y se suma a otros elementos entregados recientemente para fortalecer la seguridad en Cali.