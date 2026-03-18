Sale a la luz video del asesinato en Cali de reconocido músico de salsa: fue parte del Grupo Niche

Cali se encuentra consternada tras el asesinato de Luder ‘Junior’ Quiñónes, reconocido timbalero con más de 30 años de trayectoria en la salsa colombiana, vinculado a agrupaciones históricas como el Grupo Niche y Son de Cali.

El ataque se registró en el barrio Bretaña, en el centro de la ciudad, cuando Quiñónes se disponía a abordar su camioneta. Fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero las heridas que sufrió en el ataque le provocaron la muerte minutos después.

Tomado de redes sociales.

Las autoridades, lideradas por el general Herbert Luguiy Benavídez, comandante de la Policía de Cali, indicaron que el crimen habría ocurrido en medio de un intento de hurto.

Según el informe oficial, el artista fue interceptado por sujetos armados luego de un intercambio de disparos en un establecimiento comercial cercano. El hecho ha generado alarma en la comunidad artística de la ciudad, que exige mayor seguridad para quienes trabajan en el sector cultural.



En un video conocido en las últimas horas se observa el momento en que varios hombres armados interceptan a la víctima y le disparan en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.

La salsa caleña está de luto. Fue asesinado Luder Quiñones, percucionista de la agrupacion musical del cantante @WILLYGARCIACali.



En cámaras de seguridad del barrio Bretaña, en Cali, se observa el momento del atentado sicarial que terminó con la vida del músico. pic.twitter.com/wUAKLg8wKq — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) March 18, 2026

Ángel Lebrón, director de los Hermanos Lebrón, hizo un llamado al gobierno local para reforzar las medidas de protección a los músicos.

"Los músicos vienen aquí y viven aquí, y lo que tienen que tener es miedo porque los matan para robarle. Nosotros estamos aquí todos para darle alegría al público, pero siempre hay varios que les gustan ser malos, cosas malas. Yo le pido al señor alcalde que por favor trate de arreglar esta situación, que los músicos no tengan que estar escoltados y tener miedo de ir a trabajar.", sostuvo Ángel.

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Además, el cantante Willy García recordó a Quiñónes como su “hermano de vida”, con quien compartió escenarios y proyectos desde sus inicios en Buenaventura hasta el reconocimiento internacional.

Willy García y Luder Quiñ Tomado de Instagram.

"Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo y hoy la violencia me lo arrebató", escribió García