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Blu Radio  / Nación  / Sale a la luz video del asesinato en Cali de reconocido músico de salsa: fue parte del Grupo Niche

Sale a la luz video del asesinato en Cali de reconocido músico de salsa: fue parte del Grupo Niche

En un video conocido en las últimas horas se observa el momento en que varios hombres armados interceptan a la víctima y le disparan en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.

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