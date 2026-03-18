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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / "Hoy se me va un pedazo del corazón": así despidió Willy García al percusionista Luder Quiñónez

"Hoy se me va un pedazo del corazón": así despidió Willy García al percusionista Luder Quiñónez

Por casi 30 años, el músico acompañó a diferentes orquestas de salsa y en esa trayectoria conoció a Willy García, con quien creó una amistad.

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