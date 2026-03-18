"Hoy se me va un pedazo del corazón": así despidió Willy García al percusionista Luder Quiñónez

En la tarde del martes 17 de marzo, en el barrio Bretaña al centro de Cali, fue asesinado Luder Quiñónez, reconocido percusionista de la ciudad. Sujetos armados le dispararon varias veces, cuando Quiñónez subía a su camioneta, según las autoridades, en un intento de hurto.

Por casi 30 años, el músico acompañó a diferentes orquestas de salsa y en esa trayectoria conoció a Willy García, con quien creó una amistad marcada por la confianza y el amor por la salsa, que hoy, se ha fracturado por la violencia.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete bonaverense escribió un sentido mensaje de despedida a Quiñonez, quien lo acompañó durante nueve años en su orquesta como solista, y también en su paso en Son de Calli y Grupo Niche.

"Acabo de perder a un amigo de vida, a un hermano que la música me regaló y que nunca se fue de mi lado. Crecimos juntos, soñando con los bolsillos vacíos pero el corazón lleno. Desde aquellos días en los que juntábamos monedas para el bus hasta los escenarios más grandes que la vida nos permitió pisar. Más de 34 años caminando hombro a hombro, riendo, luchando, resistiendo y hoy la violencia me lo arrebató", escribió García.



La publicación está acompañada de un video que recopila la participación del percusionista en varias presentaciones de García, también enseña fotos de los momentos compartidos juntos, y demostrando la amistad que habían construido juntos.

"Me duele profundo, en el alma, en la historia, en cada recuerdo que construimos. Mi manito, así nos decíamos. Y así te voy a recordar siempre: como ese hermano leal con el que la vida me permitió compartirlo todo. Hoy se me va un pedazo del corazón", finalizó Willy García en su post.