Medellín tendrá drones y antidrones; edificio de seguridad estará equipado para estos dispositivos

Las amenazas terroristas por parte de las disidencias de alias 'Calarcá' no solo han encendido las alarmas entre las autoridades del departamento de Antioquia, sino que ahora también es en Medellín donde se está buscando tener los sistemas de seguridad pertinentes para poder mitigar los posibles riesgos en la capital de Antioquia.

Las autoridades en Medellín destacan que para ese fin se está construyendo el C5i en donde estará instalado todo un equipamiento tecnológico que le permitirá a la ciudad tener más de 4.800 cámaras con una inversión superior a los 200 mil millones de pesos.

Sin embargo, uno de los temas más importantes que mencionó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es que lo que ha denominado como el 'Pentágono de Seguridad' también tendrá drones y antidrones para poder atender posibles alarmas que pongan en riesgo el orden público de la ciudad.

El mandatario fue enfático al asegurar que parte de la responsabilidad de que los grupos armados hayan tenido el alcance de amenazar la tranquilidad de los colombianos usando, por ejemplo, drones obedece a lo que ha denominado como estrategias fallidas de seguridad en diferentes zonas de Colombia.



"En el C5i, en el último piso irá lo que se llama el vertipuerto, que es el tema también de drones. Entonces, claro, hay sistema de drones y que hay que haber sistema antidrones también en la ciudad, entendiendo que es una amenaza y que estas organizaciones criminales le tomaron ventaja en muchas ocasiones al Estado", manifestó el mandatario.

Hay que recordar que la más reciente amenaza con drones por parte de las disidencias de alias 'Calarcá' ocurrió en Hidroituango y por ello avanzan las gestiones por parte de la compañía de servicios públicos para adquirir los elementos necesarios que permitan prevenir cualquier riesgo en materia de seguridad para la megaobra que avanza en la construcción de sus últimas cuatro de ocho unidades de generación.