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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín tendrá drones y antidrones; edificio de seguridad estará equipado para estos dispositivos

Medellín tendrá drones y antidrones; edificio de seguridad estará equipado para estos dispositivos

Autoridades señalaron que los sistemas estarán dispuestos para mitigar amenazas de grupos delincuenciales.

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