'Feid vs. Ferxxo', el inicio de una nueva era que se divide en cuatro partes

La espera terminó tras semanas de rumores e incertidumbre de lo que sería el próximo paso de Salomón Villada Hoyos en su carrera. Lo que comenzó como un voz a voz en redes sociales, terminó siendo realidad y este 19 de marzo se estrenó 'Feid vs. Ferxxo', la primera de cuatro parte de la nueva era del artista antioqueño.

Nadie lo supo, pero "Se Lo Juro Mor" era parte de este proyecto y fue la primera vista de lo que venía -canción que salió en el segundo semestre del 2025-; ahora, bajo su propia disquera, Feid entregó este primer CD con siete canciones en donde juega con el romance y el perreo, destacándose canciones como "TRANKAITO" o "El Hexxo" como las llamadas a liderar charts.

Además, el regreso de Sky Rompiendo en la producción le da aún mayor poder de que este será uno de los proyectos más ambiciosos de la carrera del paisa, buscando, una vez más, llevar su legado a un siguiente nivel en la industria antes de lo que será una nueva gira, que, supuestamente, arrancará este 20 de marzo en Medellín.

Feid // Foto: Universal Music Latin

Pese que "VOL X Sagrado" lo llevo a los Grammy anglo, el álbum no conectó de la misma forma con sus fans, sin embargo, esta nueva propuesto no solo reafirmó su posición, sino que encendió nuevamente la llama verde que estuvo floja durante varios meses, una "advertencia" de que este 2026 podría ser el año del 'Ferxxo'.



Pero esta fue la primera de cuatro parte de este universo 'El Green Print', pues serán 4 CD'S en donde apunta que también vendrán colaboraciones, siendo la más destacada la de Álvaro Díaz y un inminente trabajo de Tainy como productor del colombiano.

Además, el paisa presentó un sueño que tenía desde niño: 'Grabaciones Los Poderosos', su propio sello discográfico, en donde buscará impulsar a nuevos artistas de la mano de una alianza con Universal Music, de acuerdo con Billboard, en donde compartió de manera oficial la noticia.

"Para mí esto es una nueva etapa, un momento muy bonito de mi carrera, algo que soñaba desde que estoy muy niño (..) Fue parte también de mi famoso cuadro de la manifestación y siempre ha sido un ideal para mí tener mi propio label y mi trabajo, no solamente para esta etapa de la carrera de mi música, sino también para poder en algún momento desarrollar nuevos artistas, tener una maquinaria para llevarlos a donde se merecen estar", dijo.