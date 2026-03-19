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Blu Radio  / Entretenimiento  / 'Feid vs. Ferxxo', el inicio de una nueva era que se divide en cuatro partes

'Feid vs. Ferxxo', el inicio de una nueva era que se divide en cuatro partes

El paisa pone en marcha su disque con este primer CD, de un álbum que de cuatro partes. La nueva era de Feid llega con una faceta menos romántica y con mensajes más directos.

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