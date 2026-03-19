Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 19 de marzo de 2026

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia durante la noche del jueves 19 de marzo de 2026, con la realización del sorteo número 3005. Esta jornada generó gran expectativa en diferentes regiones del país gracias a su atractivo plan de premios y las múltiples oportunidades de ganar.

Premio mayor de la Lotería del Quindío

El resultado más destacado de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, ganador del premio mayor de $2.000 millones.El billete con esta combinación convirtió a su poseedor en el nuevo millonario del sorteo, consolidando esta edición como una de las más relevantes dentro del calendario reciente de esta reconocida lotería colombiana.

Premios secos del sorteo 3006

Además del premio mayor, el sorteo también entregó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías, aumentando las posibilidades de acierto para los participantes.

Sorteo en vivo y resultados oficiales

Los resultados oficiales del sorteo pueden consultarse a través de las transmisiones en vivo y los canales institucionales de la Lotería del Quindío, donde se publica información verificada que garantiza transparencia en cada jornada.

¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de reclamación varía según el valor del premio obtenido y debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Premios menores a $5.000.000

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Billete original en buen estado, sin enmendaduras

Premios mayores a $5.000.000

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Billete original

RUT actualizado

Certificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganador

Según la Ley 1393 de 2010, los premios pueden reclamarse hasta un año después de la fecha del sorteo.

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través del canal regional Telecafé, permitiendo a los jugadores seguir los resultados en tiempo real.

¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales están disponibles a través de diferentes canales autorizados:Puntos de venta oficialesAgencias físicas y plataformas virtualesClub de AbonadosOficinas de la Lotería del QuindíoPara más información sobre resultados, plan de premios y procesos de reclamación, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la entidad, donde se publica información actualizada y confiable.