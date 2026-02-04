En vivo
Lluvias incrementan de forma alarmante el nivel del Canal del Dique: supera los 5 metros

Lluvias incrementan de forma alarmante el nivel del Canal del Dique: supera los 5 metros

Históricamente, para esta época, los niveles del río Magdalena suelen mantenerse en escasos 2 o 3 metros y hasta por debajo de esta cifra.

