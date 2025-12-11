En vivo
Regiones / Caribe / Declaran estado de emergencia en bahía de Cartagena por aumento de sedimentación del Canal del Dique

Declaran estado de emergencia en bahía de Cartagena por aumento de sedimentación del Canal del Dique

El alcalde Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar Yamil Arana hicieron un llamado urgente al Gobierno a buscar soluciones a esta emergencia.

