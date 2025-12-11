Declaran estado de emergencia en bahía de Cartagena por aumento de sedimentación del Canal del Dique

En medio de la incertidumbre sobre el futuro del megaproyecto de restauración del Canal del Dique, una nueva emergencia prende las alarmas de las autoridades en Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay declaró estado de emergencia en la bahía de Cartagena por el aumento de sedimentación de este importante cuerpo de agua.

De acuerdo al mandatario, tras una inspección junto a la Dirección General Marítima y autoridades ambientales como Cormagdalena y Cardique, se encontró que desde marzo se ha venido abriendo un boquete atípico en el Canal del Dique, cuyo crecimiento no corresponde a causas naturales.

“Cuando este material se acumula en exceso, como ahora, reduce el calado, es decir, la profundidad necesaria para que los buques puedan ingresar, maniobrar y operar con seguridad. La sedimentación siempre ha existido, pero nunca en los niveles actuales. Cartagena ha sido, históricamente, una ciudad con condiciones portuarias privilegiadas: su bahía profunda, estable y de corrientes predecibles le permitía mantener uno de los niveles de calado más estables del país, lo que explica su reconocimiento internacional como puerto eficiente”, explicó el mandatario.



Una de las principales afectaciones, según dio a conocer la Alcaldía de Cartagena, se presenta en el muelle donde opera el Puerto de Bavaria que tiene un 30% de su estructura averiada.

“Lo que hoy ocurre en Bavaria es el primer impacto visible de una problemática que advertimos con tiempo. No permitiremos que la ineficiencia en el manejo del Canal del Dique afecte el trabajo de miles de cartageneros, por lo que hoy declaramos un estado de emergencia en la ciudad y en nuestra bahía”, indicó el alcalde Turbay.

Por su parte, el gobernador Yamil Arana aseguró que el Gobierno Nacional debe responder con celeridad ante esta situación.

“Todo esto es consecuencia de la inacción. Hemos advertido, insistido y solicitado intervención. La región merece respuestas. Lo que hoy se afecta en Bavaria, es apenas el comienzo si no se actúa con inmediatez ”, dijo.

Este boquete atípico, de acuerdo a la alerta de las autoridades regionales, alcanza 220 metros de largo por casi 40 metros de ancho.