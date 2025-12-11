Habló María Corina Machado: Recap - programa completo del 11 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 11 de diciembre:
- María Corina Machado explicó en rueda de prensa cómo salió de Venezuela y así llegar a Noruega. Reveló que recibió ayuda de Estados Unidos durante su travesía.
- Carlos Carrillo, director de la UNGRD, respondió a Angie Rodríguez tras el informe que alerta retrasos e irregularidades en el Fondo Adaptación.
- El presidente Gustavo Petro coincidió con la declaración de Nicolás Maduro al calificar como "piratería" la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos cerca a Venezuela.
- Ciclovía nocturna en Bogotá reunió a cientos de ciudadanos, pero también complicó la movilidad en la capital.
- ¿Es viable la consulta? Sin Abelardo ni Fajardo, Uribe duda de participación del Centro Democrático para las elecciones del próximo año.