Fariana lanza "Música para Bailar": un homenaje a sus raíces latinas con merengue

Después de consolidarse como una de las voces femeninas emergentes más destacadas del panorama urbano latino, la cantante colombiana Fariana regresa con un proyecto que representa un giro sonoro y emocional: su nuevo álbum “Música para Bailar”, una producción profundamente influenciada por el merengue y los recuerdos de su infancia.

El lanzamiento llega tras un año que marcó su carrera: su nominación al Latin Grammy 2025 como “Mejor Álbum de Música Urbana” por Underwater, donde fue la única artista colombiana en la categoría, consolidando así su presencia internacional y su capacidad para innovar dentro de la música latina.

Fariana // Foto: suministrada

Regreso al barrio, al merengue y a la alegría

Con este nuevo LP, Fariana busca reconectar con las raíces que definieron su identidad musical. Son diez temas inéditos que exploran las diversas vertientes del merengue, desde el tradicional hasta el merengue house, estilo que la motivó a fusionar su voz melódica con el rap.

"Dicen que uno siempre regresa a donde fue feliz, y eso es precisamente lo que hago con este álbum", comparte Fariana. "Hoy, regreso a ese lugar donde todo comenzó, para abrazar a la niña que fui y darle un pedacito de todo lo que he aprendido y vivido."Con este proyecto, la artista paisa abraza la nostalgia, pero también la evolución. La propuesta no solo es un homenaje a su niñez, sino también una celebración de la cultura latina, especialmente del ritmo caribeño que solía escucharse en cada rincón de su barrio.



Un álbum ideal para la temporada navideña

Con su energía vibrante y sonido festivo, “Música para Bailar” llega en el momento perfecto: la Navidad. Temas como "Me Muevo", que lideró la radio colombiana durante varias semanas, y el nuevo sencillo “Tal Para Cual”, prometen convertirse en banda sonora de las celebraciones decembrinas en toda Latinoamérica.



"Este disco es una invitación a bailar, a compartir y a recordar lo importante que es la música para reunirnos", afirma la artista.