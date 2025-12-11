En vivo
Blu Radio  / Nación  / Incautan más de una tonelada de cocaína en Cartagena: iba escondida en máquina hacia Italia

Incautan más de una tonelada de cocaína en Cartagena: iba escondida en máquina hacia Italia

La Policia Antinarcóticos incautó la droga que procedia de Bogotá y tenía como destino Milano Italia. Fue hallada bajo la modalidad de ocultamiento en mercancia (Máquina Trituradora de Impacto) y pertenecería al Clan del Golfo.

