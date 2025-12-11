Incautan más de una tonelada de cocaína en Cartagena: iba escondida en máquina hacia Italia

La Policía, través de la Dirección de Antinarcóticos, logró la incautación de una tonelada con 52 kilogramos de clorhidrato de cocaina durante actividades de perfilación e inspección a contenedores con destino internacional en el puerto de Cartagena, el cual procedia de Bogotá y tenía como destino Milano, Italia.

La sustancia ilicita, de acuerdo con las autoridades, fue encontrada bajo la modalidad de ocultamiento en mercancia, escondida en una máquina trituradora de impacto. Según las primeras investigaciones, la droga pertenecería al Clan del Golfo.

Con esta incautación, destaca la Policía, se logró afectar las finanzas de la estructura criminal en más de 39.9 millones de dólares, y se evitó la circulación de más de 2.6 millones de dosis de cocaína.

"La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso con la seguridad nacional e internacional, trabajando de manera permanente para combatir el crimen organizado en todos los niveles”, indicó el brigadier general Ricardo Sánchez Silvestre Director de Antinarcóticos, tras la incautación del cargamento de cocaína en el puerto de Cartagena.



En lo corrido del año se han incautado, agrega la autoridad, más de 444 toneladas de clorhidrato de cocaína. La Policia invitó además a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167.