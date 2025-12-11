En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Retiran comida para perros del mercado tras reporte de contaminación con plásticos

Retiran comida para perros del mercado tras reporte de contaminación con plásticos

La FDA lanzó una alerta luego de identificar una popular comida para mascotas que está contaminada y compromete la salud de los animales, ¿de cuál se trata?

Publicidad

Publicidad

Publicidad