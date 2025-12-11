Retiran comida para perros del mercado tras reporte de contaminación con plásticos

La empresa Fromm Family Foods anunció el retiro inmediato del mercado de un lote de comida para perros tras detectarse una posible contaminación con fragmentos de plástico, una situación que podría poner en riesgo la salud de las mascotas.

La alerta fue emitida el 3 de diciembre de 2025 y se realiza en coordinación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

El producto afectado corresponde a Bonnihill Farms BeefiBowls Beef Recipe, un alimento para perros congelado y cocido suavemente, empacado en presentaciones de 16 oz (473 g) y con fecha de vencimiento 25/12/2026. De acuerdo con la compañía, fueron retiradas 300 cajas luego de recibir quejas sobre la presencia de plástico ajeno al producto.



¿En donde era distribuida la comida para perros contaminada?

El alimento fue distribuido en tiendas de mascotas de barrio en los estados de Illinois, Wisconsin, Texas, Arkansas, Mississippi, Oklahoma, Luisiana, California, Nevada, Arizona, Colorado, Oregón, Washington y Alaska. También llegó a puntos de venta en la provincia de Ontario, en Canadá.

A continuación, los detalles del producto involucrado en el retiro:



Nombre: Bonnihill BeefiBowls Beef Recipe

Bonnihill BeefiBowls Beef Recipe Peso neto: 16 oz

16 oz Código UPC: 072705135004

072705135004 Lote: B01

B01 Fecha de consumo preferente: 25/12/2026

Esta es la comida para perros contaminada. Foto: FDA

La compañía aclaró que ningún otro producto Fromm se encuentra comprometido en este incidente.



¿Qué pasa si un perro consume alimento contaminado con plásticos?

Aunque no se han registrado enfermedades ni lesiones a la fecha, la empresa advirtió que la ingestión de plástico puede causar vómitos, pérdida de apetito, letargo y malestar estomacal.

En casos más graves, el consumo de plástico puede provocar obstrucciones intestinales, una condición potencialmente peligrosa que requiere atención veterinaria urgente.

Publicidad

Los dueños cuyos perros hayan consumido el producto y presenten estos síntomas deben comunicarse de inmediato con su veterinario.

Fromm Family Foods informó que el error que causó la contaminación ya fue identificado y que se implementaron nuevas medidas de control dentro del proceso de seguridad alimentaria para evitar incidentes similares. El retiro es voluntario, pero se realiza bajo conocimiento y supervisión de la FDA.



Esto debe hacer si compró la comida para perro

La empresa recomienda a quienes tengan en casa paquetes de Bonnihill BeefiBowls Beef Recipe con fecha 25/12/2026 que dejen de alimentar a sus perros con el producto y lo devuelvan a la tienda donde fue comprado para recibir un reembolso.

Para consultas, Fromm Family Foods habilitó la línea 1-800-325-6331, disponible de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m. (hora del centro), así como el correo info@frommfamily.com