Jueza que publica videos bailando en TikTok responde a juicio: "Es un manifiesto machista"

La acusación formal se centra en la presunta vulneración del "decoro y la moralidad exigidos en la función judicial".

Según un apartado de la decisión disciplinaria, se señala que en varias imágenes y videos, la funcionaria aparece mostrando partes de su cuerpo "no cubiertas por sus ropas como la región pectoral" o asumiendo posiciones que destacan sus glúteos. La Comisión argumenta que estas son "imágenes provocativas" que, por su condición de servidora judicial, "traspasan las prerrogativas de la condición de género a lo sensual, cuestionable para la servidora judicial".

A la jueza Cabrera no se le entregó un código de vestuario al posicionarse. Ella enfatizó que en Colombia no existe ningún código de vestimenta para funcionarios judiciales.



Defensa de la autonomía corporal y contra el machismo

La jueza Cabrera ha rechazado de manera contundente la acusación, asegurando que el pliego de cargos no es un ejercicio de imputación jurídica, sino un "manifiesto machista". Para ella, ir a juicio no implica defenderse de lo que considera "suposiciones machistas y misógenas de un magistrado".

Cabrera defiende su derecho a vestirse de acuerdo con su identidad y autonomía personal, argumentando que es legítimo usar ropa que resalte su silueta, incluyendo escotes, minifaldas o vestidos ceñidos. En su opinión, el magistrado está intentando juzgar su identidad y autonomía corporal.



La jueza cuestionó el doble estándar, señalando que ella ha descargado varias fotografías de magistrados en actividades laborales publicadas en redes sociales. Ella se pregunta cómo para un hombre es legítimo tomarse y publicar una fotografía en una actividad laboral, pero para ella, por ser mujer y tener una "carga de sensualidad," se convierte en una falta disciplinaria.



Hobby digital

A pesar de las acusaciones, la jueza Cabrera ha mantenido un récord profesional impecable y este es su primer proceso disciplinario. Es más, la propia Comisión Disciplinaria reconoce en el pliego de cargos que el tema de los videos no estaba quitándole tiempo a su actividad judicial, señalando que no viene al caso estudiar las estadísticas de su despacho ni las respuestas de testigos que atestiguan la "evacuación del 100% del trabajo por parte de la juez".

Cabrera explicó que la creación de contenido es un hobby al que no dedica mucho tiempo, realizándolo ocasionalmente los fines de semana o durante el receso laboral de mediodía. Su principal pasatiempo es la lectura. Asimismo, la jueza confirmó que cumple con su deber funcional de utilizar siempre la toga cuando preside audiencias en su juzgado.

Escuche aquí la entrevista: