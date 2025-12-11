En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista Álvaro Uribe
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Exilio de Maduro en Rusia es la mejor opción para evitar conflicto armado en Venezuela?

¿Exilio de Maduro en Rusia es la mejor opción para evitar conflicto armado en Venezuela?

A pesar de las declaraciones de apoyo, Rusia y China, a quienes el régimen de Maduro les debe grandes sumas de dinero, no tienen intención de involucrarse sustancialmente en los problemas de este hemisferio, especialmente por parte de un régimen que es "ilegítimo" a nivel mundial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad