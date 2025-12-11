¿Exilio de Maduro en Rusia es la mejor opción para evitar conflicto armado en Venezuela?

La presión militar y diplomática ejercida por Estados Unidos sobre el régimen venezolano apunta a forzar la salida de Nicolás Maduro, quien perdió las elecciones del año pasado. Sin embargo, el verdadero desafío para el futuro de Venezuela no es la expulsión del líder, sino cómo manejar y desmantelar la estructura de poder construida durante décadas.

Manuel Superville, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos y exdirector ejecutivo del departamento de asesoría jurídica del Ejército, señaló en una reciente entrevista que la situación en Venezuela es "extremadamente difícil para el pueblo" y que la campaña de presión de Estados Unidos busca "limpiar todo eso" para que el gobierno legítimamente elegido pueda establecerse.

Superville calificó la salida de Maduro, ya sea voluntaria o por la fuerza, como "la parte más fácil". De hecho, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, preferiría que Maduro se dirija a Rusia (o Bielorrusia o Turquía) para evitar un conflicto armado directo, especialmente considerando la supuesta conversación entre Maduro y Vladimir Putin sobre un posible asilo en el Kremlin. Esta preferencia se alinea con la renovada Doctrina Monroe, que busca afirmar a Estados Unidos como la autoridad regional, mientras que Rusia y China se mantengan fuera.

Nicolás Maduro Foto: AFP/Gemini

El coronel enfatizó que, a pesar de las declaraciones de apoyo, Rusia y China, a quienes el régimen de Maduro les debe grandes sumas de dinero, no tienen intención de involucrarse sustancialmente en los problemas de este hemisferio, especialmente por parte de un régimen que es "ilegítimo" a nivel mundial.



Riesgo del vacío de poder

El experto sugiere que el nuevo gobierno deberá establecerse con apoyo internacional de vecinos como Colombia, Brasil y México, así como de las Naciones Unidas y Europa. Además, el nuevo gobierno debe negociar el uso de los recursos naturales, como el petróleo, de manera transparente, asegurando que el "beneficio principal quede con el pueblo venezolano".



En el ámbito militar, Superville detalló que Estados Unidos no enviará infantería ni Marines. Para asegurar una transición ordenada y evitar el caos de Irak, se necesita el apoyo de ciertas unidades militares venezolanas, incluyendo personal de alto rango, que no hayan cometido violaciones de derechos humanos ni se hayan convertido en "chavistas en el sentido político". Estos militares deben estar listos para apoyar al gobierno legítimamente elegido y tomar el control físico del territorio.

