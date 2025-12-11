En vivo
Pacífico

Gobernadora del Valle del Cauca viaja a Washington en busca de inversión para proyectos estratégicos

La gobernadora Dilian Francisca Toro inicia una agenda oficial en Washington, D.C., donde buscará atraer inversión y promover proyectos estratégicos para el Valle del Cauca.

