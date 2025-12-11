Gobernadora del Valle del Cauca viaja a Washington en busca de inversión para proyectos estratégicos

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, participará desde este jueves 11 de diciembre en una misión oficial en Washington, D.C., donde adelantará una agenda orientada a promover oportunidades de inversión para el departamento.

Durante el encuentro, la gobernadora presentará los avances y potencialidades del Valle del Cauca, destacando el crecimiento regional pese a la falta de respaldo del Gobierno nacional a proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías, el acueducto de Buenaventura y el dragado del canal de acceso al Puerto de Buenaventura.

Su intervención enfatizará la capacidad de gestión de los territorios y el papel determinante que pueden jugar los gobiernos locales en la atracción de inversión.

“Somos invitados por el Subsecretario de Estado y por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Participaré en un foro donde se hablará de las ventajas competitivas de los gobiernos subnacionales, como el Valle del Cauca, para atraer inversionistas y promover su instalación en Colombia”, señaló la gobernadora antes de su viaje.



Allí expondrá las fortalezas geográficas y logísticas del Valle del Cauca, entre ellas la presencia del principal puerto del Pacífico colombiano, el aeropuerto internacional y la cercanía estratégica con la costa este de Estados Unidos. Estas condiciones, resaltó, convierten al departamento en un destino ideal para iniciativas de nearshoring y nuevas inversiones.

Mientras la gobernadora cumple su agenda internacional, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, asumió como gobernadora encargada hasta el 12 de diciembre. El acto de posesión se llevó a cabo en la Asamblea Departamental.