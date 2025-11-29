En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gobernación del Valle del Cauca mantiene vigilancia ante crecientes y deslizamientos por lluvias

Gobernación del Valle del Cauca mantiene vigilancia ante crecientes y deslizamientos por lluvias

Organismos de socorro y unidades de gestión del riesgo, monitorean las zonas afectadas y recomienda a la ciudadanía limpiar alcantarillas y estar atentos a posibles crecientes de ríos.

