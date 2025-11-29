Gobernación del Valle del Cauca mantiene vigilancia ante crecientes y deslizamientos por lluvias

Ante las lluvias fuertes y repentinas que se han presentado en varias zonas del departamento, la Gobernación del Valle del Cauca, junto con los organismos de socorro y las oficinas municipales de gestión del riesgo, reforzó el monitoreo y la atención de posibles emergencias que puedan afectar a las comunidades.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio, explicó que el clima actual requiere vigilancia constante. “Estamos en el fenómeno de La Niña, en la segunda temporada de lluvias, y hemos visto precipitaciones en el norte, centro y sur del departamento. Esto ha generado deslizamientos y bloqueos en algunas vías terciarias”, indicó.

Con la información recogida por los equipos técnicos, las autoridades advierten que las lluvias podrían intensificarse en diciembre y enero, por lo que siguen activos los planes de prevención y respuesta.

Tenorio también hizo recomendaciones a la ciudadanía. Señaló la importancia de limpiar los sistemas de alcantarillado y los sumideros, que con frecuencia están tapados por basura, arena y otros residuos. Además, pidió especial cuidado al visitar los ríos: “Aunque en la zona no esté lloviendo, aguas arriba puede haber lluvias fuertes que generen crecientes súbitas”, explicó.



La Gobernación continúa fortaleciendo la capacidad de respuesta de los municipios y de los organismos de socorro, con capacitaciones, entrega de herramientas y equipos de comunicación para garantizar reportes rápidos ante cualquier emergencia.